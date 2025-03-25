شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، بمقابلة ياسين "ميدو عادل" لحبيبته شهد "إنجي سلامة"، وطلبت منه شهد أن يتقدم لخطبتها مرة أخرى، وأن والدها سيوافق، بعدما عرف أن نوح الباشا هو أبوه، وحاول ياسين أن يقنعها بعدم الزواج منه، ولكنها ظلت متمسكة به حتى بعدما كشف لها أنه يعمل في غسيل الأموال.

ذهبت لومة "يارا قاسم" إلى غزل "دينا فؤاد" لتنصحها بأن تترك القصر هي وابنها، وأكدت لها أن تلك النصيحة بسبب خوفها عليها، فإن لم تترك القصر سيصيبهم مكروه، وظنت غزل أنها تريد أن تجعلها تترك القصر لأنها تغير منها لكنها أقسمت لها أن السبب هو خوفها عليهم.



استيقظت لومة "يارا قاسم" على كابوس مفزع مرة أخرى، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث رأت في منامها الإرهابيون يقتلون جارحي كبير المطاريد، والد صفا "هاجر الشرنوبي"، وعندما استيقظ كانت تبكي بصوت عال وسألتها صفا عن الكابوس وعلمت أنه يخص والدها، فاتصلت به على الفور وطلبت منه أن يأتي إلى القصر ولا يقوم بطلوع الجبل.

ذهب الجارحي كبير المطاريد لرضوان "أحمد صادق" ليقرأ معه القرآن، وبعد أن انتهوا كشف له أنه يشعر بأن أجله قد اقترب، وقام بتوصيته بعض الوصايا، منها أن يقوم بالتسبيح له، وأن يدعو له ويدفن بجواره.

قرر حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن يحول الأموال إلى بيتكوين، كما نصحه ابن عمه ياسين "ميدو عادل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، فطلب من ياسين أن يفتح له حساب على الفور، وسأله عن الشخص المسئول عنه في مصر، وبالفعل ذهب ياسين ليفتح الحساب، وتواصل حكيم مع الشخص المسئول وطلب مقابلته في المزرعة ليلاً.

ذهب الجارحي كبير المطاريد لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" بالقصر، وتوسلت إليه أن يظل في القصر، ولا يصعد للجبل خوفاً عليه، خاصة بعدما رأت لومة "يارا قاسم" في منامها أن الإرهابيين قتلوه، ولكن الجارحى أكد لها ضرورة صعوده للجبل، وأن قدره سيراه في أي مكان.

صعد الجارحي كبير المطاريد إلى الجبل ليلاً، بعد زيارته لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، وعند صعوده كان الإرهابيون يترصدون له وأطلقوا النار عليه حتى لفظ أنفاسه، كما أطلقوا النار على كل المطاريد ووماتوا جميعاً.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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