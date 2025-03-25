شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان فى موسم عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه الجديد الذى يحمل فيلم اسد، في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم حول حقبة المماليك، وثورة العبيد حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

وتلعب دور البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث تجسد ضمن أحداث الفيلم، دور أميرة غير مصرية تقع في حب الفنان محمد رمضان، وتتصاعد الأحداث في إطار أكشن تشويقي.



ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، فيلم "ع الزيرو" بطولة كل من النجوم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان