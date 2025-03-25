شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 9 والان مع تفاصيل الخبر

يذاع مسلسل ظلم المصطبة على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، وشهدت الحلقة التاسعة من المسلسل قيام حمادة "فتحى عبد الوهاب"، لحسن "إياد نصار"، فى قضية أبو العطايا، واتهمه بالنصب عليه فى مبلغ مائة ألف جنيه، وزعم أنه طلب المبلغ لتشغيلها مع شخص أسمة أسامة أبو العطايا.

فيما استمرت رحلة حسن "إياد نصار" وهند "ريهام عبد الغفور" فى الهروب. وأنقذت إيناس الفلال "إلهام"، فاتن سعد "رحاب"، من محاولة الانتحار، بتناول شريطى برشام. وادعت حاجتها للتخلص منهم وخاصة هند "ريهام عبد الغفور"، بسبب معايرة الناس فى الشارع بهم.

ظهر مدى اقتراب كل من حسن "إياد نصار" وهند "ريهام عبد الغفور" إلى بعضهما ولكن بحذر، وحضورهما لأحد الموالد وانبهار منة بالأجواء ما جعلها تطلب من حسن أن يرفعها على أكتافه ليشعر وكأنها ابنته التى لم ينجبها من هند بالرغم من قصة حبهما.

وتاهت منة فى المولد وبحثا عنها، حتى وصل إليها حسن لتجرى إليه وهو ما أسعد هند. والتقت إلهام "إيناس الفلال"، وحمادة "فتحى عبد الوهاب"، وشكك الأخير فى حديث إلهام عن شقيقتها هند "ريهام عبد الغفور".

بينما باتت ريهام باتت هند، وحسن "إياد نصار"، شاردين كل منهما فى غرفته بأحد الفنادق. وجرى لقاء بينهما فى شرفة الفندق، وأعربت عن سعادتها بالمولد، كما تحدثا عن علاقتهما وما كان يريد أن يحدث منذ عودته وما كان يحلم به أثناء تواجده فى ليبيا لمدة 7 سنوات، وتطور علاقتهما إلى ما وصلا إليه، ولكن هند تقابل ذلك بتوتر وتنسحب بهدوء من النقاش الذى دار بينهما.

وظهرت شراكة بين حمادة "فتحى عبد الوهاب"، وصبحى "محسن منصور"، واتفاق الأخير على تسليمه حسن وهند.

وباتت ريهام باتت هند، وحسن "إياد نصار"، شاردين كل منهما فى غرفته بأحد الفنادق. وجرى لقاء بينهما فى شرفة الفندق، وأعربت عن سعادتها بالمولد، كما تحدثا عن علاقتهما وما كان يريد أن يحدث منذ عودته وما كان يحلم به أثناء تواجده فى ليبيا لمدة 7 سنوات، وتطور علاقتهما إلى ما وصلا إليه، ولكن هند تقابل ذلك بتوتر وتنسحب بهدوء من النقاش الذى دار بينهما.

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