شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص الحلقة 9 من مسلسل الغاوى لأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداثا مثيرة شهدتها الحلقة 9 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يُعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، حيث بدأت الحلقة باهتمام شمس بابن شقيقته يوسف، حيث عُرضت عدة لقطات توضح رعاية شمس للطفل الذى انتهت الحلقة السابقة على سقوطه على الأرض غارقاً فى دمائه بعد دفع الخواجة له، حيث يعتبره خليفته فى تربية الحمام.

طلب المعلم محمد لطفى من رجاله أن يشددوا الحراسة على منزله ويرسلون رجالا آخرين لتحرى المعلومات عن شمس ورجالة، خاصة أنه يعلم أن شمس لن يسكت عما حدث بشأن سرقة الساعة.



وأبلغ أحد رجال المعلم راجح أن الطفل يونس مات، وحاول راجح أن يخفى الأمر على شمس، ولكن أبلغ شمس بوفاة ابن شقيقته.

وتحدث شمس مع الخواجة ليتبادلا الطفل والألماس، حيث طلب شمس من الخواجة أن ينزل من السيارة ومعه الطفل، ولكن المرشد أخبر شمس أن الخواجة جاء ومعه رجال كثيرون، ولذلك حاول شمس أن يعرف أن الطفل هو ابن شقيقته، أطلق صفارة خاصة به وبابن شقيقته يونس، ليصمت الطفل فيفهم شمس أن الخواجة ينصب له كمينا.

أمر الخواجة غريب دراعه اليمين بقتل زهير - تامر شلتوت، وبالفعل قتل غريب - كريم عبد الخالق زهير على خلفية خيانة شلتوت للخواجة وتعاونه مع المعلم راجح في سرقة الألماس.

تلقت فاطمة اتصالا بأن هناك شركة إنتاج جديدة ستفتح وطلبت التعاون معها، حيث هاتفها أحد رجال الخواجة لتقابله، وبالفعل عندما جاءت لمقابلته اكتشفت أنها فى مصيدة الخواجة، ليطلب منها أن تسلمه شمس وهددها بفضحها بأزمات والدها وما قالته عنه.

ودخل شمس فى حالة انهيار وبكاء بعدما تلقى خبر وفاة ابن شقيقته ولاء الشريف، ليأتى له أصدقاؤه ويجدونه يبكى، ليطلب مكى من أصدقائه أن يساعدوه على دفن يونس ابن شقيقته، وبالفعل ساعدوه عن طريق حيلة عائلتين يقومان بدفن موتاهم، بحيث يكون الرجال كثيرين ويستطيع شمس الخروج آمنًا بدون ما يراه رجال الخواجة، وبالفعل بعد الدفن خرج شمس عن طريق سيارة تكريم الإنسان.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي



مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.



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