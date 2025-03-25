مسلسل سيد الناس الحلقة 25.. الجارحي يقترب من قاتل ابنه ومعرفة أمه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 05:50 مساءً - شهدت الحلقة الـ 25 من مسلسل "سيد الناس"، استطاعة فاروق الجباس (أحمد زاهر) الحصول على الذهب من المخزن الذي خبأه فيه الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) بعدما جمعه بالكامل من المنجم والتخلص من رجال الجباس الذي يعود ويهدد حسنين أحد الرجال الذين يتواجدون في المخزن ويصل بالفعل إلى المكان والحصول على الذهب بالكامل.

الجارحي في ورطة جديدة بسبب التماثيل المزيّفة

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يظهر ماجد المصري في دور رجل صعيدي يُدعى أبو طاهر أمام ورشة سيد الناس حيث يجلس الجارحي، مصطحباً معه أم رباب (بدرية طلبة) مقيدة، والتي تكشف لـ الجارحي أن التماثيل الأربعة التي أعطاها لها مزيفين، وهي باعتهم لأبو طاهر الذي يريد التماثيل الأصلية أو ثمنها الذى دفعه 5 مليون دولار، ويطلب الجارحي 48 ساعة لحل الأزمة معتمداً على الذهب الذى أصبح غير موجود.

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يوهم الجباس، عفيفي (أحمد رزق) ومجدي (أحمد فهيم) أن أخيهم الجارحي سرق الذهب وأخفاه حتى يحرمهم من نصيبهم فيه، وفى نفس الوقت أوصل للجارحي من خلال حسنين أن أخوته عفيفي ومجدي أنهما سرقا الذهب من المكان الذي أخفاه فيه الجارحي، وذلك للإيقاع بين الجارحي وأخوته وينقلبوا على بعض ويكون الجباس بعيداً عن القصة تماماً.

وخلال الحلقة 25 من مسلسل سيد الناس، يتم اتهام ميادة (ملك أحمد زاهر) بقتل أدهم الجارحي (يوسف رأفت) خاصةً بعدما ظهر تقرير الطبيب الشرعي بأن أدهم قُتل بطلق ناري من مسافة 2 متر فقط، وذلك يأتي بالتزامن من اكتشاف عدم قول ميادة الحقيقة كاملة في التحقيقات الأولى سواء بزواجها من أدهم، وكذلك بأنها لم ترى الشخص الذى أطلق الرصاصة على أدهم وذلك ينافي تقرير الطب الشرعي.

آسر يواجه سناء بأنها والدة الجارحي

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وتوالت الأحداث حيث تأمر النيابة بحبس ميادة 4 أيام على ذمة التحقيق، ويحضر الجارحي ويقابلها ويطلب منها قول الحقيقة وإخباره من قتل ابنها، ويهددها بأنها إذا كانت هي القاتلة سيقتلها وحتى لو كان شخص آخر وتعرفه هي سيقتلها أيضاً، وعلى جانب آخر يواجه آسر الجارحي (مصطفى عماد) سناء (سلوى عثمان) بأنها والدة الجارحي ولكنها تنكر إلا أن آسر يصر على صحة ما يقوله ويأتي جده العطار ويعرف الحقيقة.

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"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبوالعباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل "سيد الناس" يأتي من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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