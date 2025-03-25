شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 25.. موقف يوسف من رقية بعد معرفته تورطها فى حبس ليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الـ24 من مسلسل وتقابل حبيب على صدمة يوسف (خالد سليم) من زوجته رقية العسكرى (نيكول سابا) بعدما اكتشف تورطها فى دخول ليل (ياسمين عبد العزيز) الحبس، حيث سمعها تتحدث مع أختها كاريمان (إنجى كيوان) وأكدت بطريقة غير مباشرة أن ليل لا بد أن تكون بعيدة عنها وعن يوسف (خالد سليم) لأنها طالما هى موجودة بالقرب منهم ستكون خطرا عليهما.

في هذا الوقت كان يوسف متواجد في الفيلا ووقف بالقرب من رقية وكاريمان وسمع حديثهما ليكتشف أن زوجته رقية هي التي حرضت على دخول ليل السجن للتخلص منها، فكيف سيكون رد فعل فارس تجاه رقية خاصة أن ليل في النهاية والدة بناته ولم تخطئ في شيء، فهل سيقف يوسف لزوجته رقية أم سيرضخ لتهديداتها الدائمة بسبب دعمها المالي لشركة العائلة؟

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب أيضاً عن استكمال فارس (كريم فهمى) محاولاته لإخراج ليل من الحبس بعد دخولها ظلماً في تهمة سرقة خاتم ألماس من أحلام الصفدى (إلهام وجدى)، التي كانت قد أعطت هذا الخاتم إلى ليل كهدية لها ضمن أجرها لتغيير ديكورات شقتها، ولكن تم تحريضها على تقديم بلاغ ضد ليل واتهامها بسرقة الخاتم.

واستطاع فارس الوصول إلى شخص بينهما معرفة قديمة، وله في العمليات الاجرامية وذهب لمقابلته، وسأله عن أحلام الصفدي، ليجيب هذا الشخص أنه يعرفها جيداً وطالما يعرفها ستكون الأمور سهلة في الحل لتشهد أزمة ليل انفراجه، فهل تشهد الحلقة الـ 25 من مسلسل وتقابل حبيب، التي تعرض اليوم خروج ليل من الحبس بمساعدة فارس وكيف سيكون رد فارس بعدما علم بتورط زوجته رقية في الأمر؟

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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