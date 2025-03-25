شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 25.. هل يستطيع فارس إخراج ليل من الحبس؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز عرض الحلقة 25 من العمل مساء اليوم الثلاثاء، حيث تكشف الحلقة عن استكمال فارس (كريم فهمى) محاولاته لإخراج ليل (ياسمين عبد العزيز) من الحبس بعد دخولها ظلماً في تهمة سرقة خاتم ألماس من أحلام الصفدى (إلهام وجدى)، حيث اتفقت أحلام على ليل بتحريض من رقية (نيكول سابا) التي أرادت التخلص من ليل وخططت لكل شىء.

واستطاع فارس الوصول إلى شخص بينهما معرفة قديمة، وله في العمليات الإجرامية وذهب لمقابلته، وسأله عن أحلام الصفدي، ليجيب هذا الشخص أنه يعرفها جيداً وطالما يعرفها ستكون الأمور سهلة في الحل لتشهد أزمة ليل انفراجة، فهل تشهد الحلقة الـ25 من مسلسل وتقابل حبيب، التي تعرض اليوم خروج ليل من الحبس بمساعدة فارس وكيف سيكون رد فارس بعدما علم بتورط زوجته رقية في الأمر؟

كشفت الحلقة الـ 24 من مسلسل وتقابل حبيب، عن تورط رقية في حبس ليل، حيث ظهرت رقية وهى تتحدث مع مدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله) وتخبره بأن يبعد أحلام الصفدى عن العين، ويجعلها لا ترد على تليفونات ليؤكد ذلك ان رقية هي التي حرضت أحلام على الإيقاع بليل وإدخالها الحبس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

واستُكملت الأحداث بحديث يدور بين كاريمان العسكري (إنجى كيوان) وأختها رقية، حيث سألت كاريمان، رقية عن وجود يد لها فيما حدث لـ ليل، لتجيب رقية إجابة غير مباشرة بأن ليل لا بد أن تكون بعيدة عنها وعن يوسف (خالد سليم) لأنها طالما هي موجودة بالقرب منهم ستكون خطر عليهما، في هذا الوقت يسمع يوسف ما دار ويكتشف أن رقية هي التي غدرت باليل وحرضت عليها أحلام لإدخالها السجن.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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