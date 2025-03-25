شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد حسن: تمسكنا بالرواية الأصلية فى مسلسل شباب امرأة ونقدم العمل برؤية عصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد حسن مخرج مسلسل شباب امرأة، عن التحديات التى واجهها فى إخراج المسلسل والذى يعد إعادة تقديم لفيلم كلاسيكى بنفس الاسم، لافتًا، إلى أنّ إعادة تقديم هذا العمل بعد مرور سنوات طويلة كان يتطلب لمسات معاصرة لتتناسب مع روح العصر الحالى.

وأضاف حسن فى حواره مع قناة القاهرة الإخبارية: «كنا نعلم أنه سيكون هناك هجوم، لكننا قررنا أن نتمسك بالرواية الأصلية، وعملنا على معالجتها بطريقة حديثة تتناسب مع تطور الزمن».

وأوضح، أن المسلسل يقدم القصة بطريقة تختلف عن الفيلم القديم، إذ تم إضافة عناصر عصرية من خلال تغيير ملابس الشخصيات، الديكورات، وكذلك لغة الحوار، بما يتناسب مع عام 2025.



وواصل: «فى الماضى كانت الأزياء والديكورات أكثر بساطة، لكن الآن تم تطويرها لتظهر الحياة العصرية، خصوصًا أن الشخصيات التى تظهر في المسلسل تنتمى لطبقات اجتماعية متعددة، وهذا يتطلب تجسيدًا دقيقًا لأسلوب الحياة فى الوقت الحالى».



وفيما يخص الشخصيات، أشار حسن إلى أن المسلسل يقدم أبعادًا متعددة لكل شخصية، إذ تتسم جميعها بالعمق والتعقيد، مما يجعل المشاهد يتعاطف مع كل شخصية بناءً على تطورها وظروفها.



وقال: "فى المسلسل، جميع الشخصيات تعكس جوانب إنسانية، حتى تلك التى قد تبدو شريرة فى البداية، مثل شخصية شفاعات التي قد يرى البعض أنها مجني عليها من المجتمع، فى حين أن البعض الآخر قد يراها مخطئة فى سلوكها، ونحن نعرض جميع الجوانب بشكل واقعي، بحيث يتعاطف المشاهد مع الشخصيات مهما كانت خلفياتهم".



واختتم أحمد حسن حديثه بالتأكيد على أن المسلسل يعكس صراعًا دراميًا مركبًا بين الشخصيات، حيث تتشابك العلاقات والأحداث لتخلق دراما إنسانية عميقة تتناول قضايا الحب، الطموح، والخيانة. وأكد أن المسلسل لن يعتمد على تقديم حدث واحد، بل سيركز على تطور الشخصيات وصراعاتهم الداخلية التي تزداد تعقيدًا مع كل حلقة، مما يجعل المشاهد فى حالة ترقب دائم.



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