شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح حمدان بلال مخرج الفيلم الفلسطينى "لا أرض أخرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُطلق سراح حمدان بلال، المخرج المشارك للفيلم الوثائقى الفلسطينى الحائز على جائزة الأوسكار "لا أرض أخرى"، No Other Land، وفقًا لآخر منشور للمخرج المشارك يوفال أبراهام، وذلك بعد تعرض المخرج الفلسطيني، حمدان بلال، أحد مخرجي الفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى"، الحائز على جائزة الأوسكار، لهجوم من قبل مجموعة من المستوطنين المسلحين، قبل أن يعتقله الجيش الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، من بينهم خمسة نشطاء أمريكيين، أن حوالي 15 مستوطنا ملثما هاجموا منزل بلال في قرية سوسيا جنوب مدينة الخليل الفلسطينية وتدمير خزان مياه بالقرب من منزله، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة جارديان، البريطانية أمس الاثنين.

وأكد شاهد آخر أن المستوطنين قاموا بتدمير سيارة المخرج الفلسطيني باستخدام الحجارة وتحطيم نوافذها وزجاجها الأمامي وتمزيق إطاراتها.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طاقم الفيلم الفلسطيني للهجوم، ففي فبراير الماضي، تعرض المخرج الفلسطيني الآخر للفيلم، باسل الأدرى، لهجوم مماثل من قبل مستوطنين ملثمين.