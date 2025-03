شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 25.. من صاحب الكمين المنصوب لـ فهد؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الحلقة الـ24 من مسلسل فهد البطل، بمقابلة فهد (أحمد العوضي) شخصا في مكان مهجور ورفع هذا الشخص السلاح على فهد، وجاء ذلك بعدما أرسل هذا الشخص رسالة إلى فهد وأخبره أن سيرسل له عنوان مكان يتواجد فيه هاشم (مجدى بدر) وأن يحضر مباشرة، لذهب فهد إلى هناك، خاصة أنه يريد الانتقام من هاشم بسبب اغتصاب أخته راوية (كارولين خليل).

وبمجرد وصول فهد إلى المكان يجد شخصا يرفع عليه سلاحا، ليكون ذلك كمين منصوبا لفهد، ولكن دون الكشف عن علاقة أحد بذلك، فهل يكون هذا الشخص تابع لزوجة شقيق شامل (محسن منصور) الذى قتله العوضي بعد أن قتل شقيقه، أم سيكون هذا الشخص من رجال شامل نفسه أم من جهة أخرى، كل ذلك ستكشفه الحلقة الـ 25 من المسلسل والتي تعرض اليوم الثلاثاء.

مسلسل فهد البطل الحلقة 24

وشهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل فهد البطل توتر العلاقة بين كناريا (ميرنا نور الدين) وزوجها فهد بشكل كبير، خاصة بعدما كشفت ولاء (ريم عامر) لأختها كناريا أن فهد هو الذى قتل والدهما شوقى (حجاج عبد العظيم) بدفع أمام السيارة التي صدمته، حيث أرادت ولاء الانتقام من فهد على رفضه لها بعدما كشفت عن حبها لها ورغبتها في الزواج منه وتحريضه على تطليق كناريا.

كناريا أصبحت تواجه تحريضا من أختها وكذلك طليقها هاشم (مجدى بدر) ضد فهد للانتقام منه والحصول على حق والده، وفكرت كناريا في كشف سر فهد لتوفيق التمساح (محمود البزاوى) ولكنها تراجعت واكتفت بترك شقتها وطلب الطلاق من فهد الذى يرفض الأمر، فمتى ستنتقم كناريا من فهد وتذهب للإبلاغ عنه وتتهمه أمام النيابة بأنه قتل والدها لاسيما وأن هذا المشهد ظهر في البرومو فهل سيكون في الحلقة 25 اليوم أم في الحلقة التالية؟

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

