شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور: أشرف عبد الباقى يستمتع بأدواره كأنه يمثل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء الفنان أشرف عبد الباقي فى مسلسل قلبي ومفتاحه، وعلق على صفحة الفيس بوك قائلا : ربما يكون سرّ أشرف عبد الباقي أنه يبدو هاويا لمهنته، يستمتع بأدواره كأنه يمثل لأول مرة، يحب أن يكون مختلفا ومتجددا، يجتهد ما وسعه الاجتهاد، والأرزاق والتساهيل على الله، هذا ما رأيته في دور شادي شناوي في "قلبي ومفتاحه" كتابة تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

وأضاف محمود عبد الشكور: الشخص العادي محدود الدخل، حسن النية، دون أن يصاحب ذلك توفيقا أو فطنة عالية، إنسان لا يريد أن يؤذي أحدا، ويحب أكل العيش في هدوء، وتجنب الصدام أو المواجهة، ومع ذلك لا تسير الأمور كما خطط وأراد.

وأوضح محمود عبد الشكور: نموذج إنساني بكل نقاط ضعفه وقوته، وشخصية نراها في كل مكان وموقع، كتبت ببراعة، ولعبها أشرف برهافة، صدّقها وجعلنا نصدقها، حتى عندما يتسبب في تعقيد الأمور، لا تكرهه، قد تغضب مما فعل، ولكنك تعود لكي تراه من الداخل، بسيطا، أقرب إلى حسن النية، وأبعد ما يكون عن الايذاء.

واستكمل محمود عبد الشكور: لم يفكر أشرف في حجم الدور، أحيانا يظهر في حلقة ما في مشاهد معدودة، لكنه عرف أن الشخصية فريدة وجديدة، وأنها مؤثرة دراميا، وأنه يستطيع أن يؤديها بهذه الطريقة السلسة، لأنه يعرف هؤلاء البشر، ويستطيع أن يجسد أدوارهم.

مشاهده مع محمود عزب من أفضل مشاهد المسلسل، ونجاح عزب جزء منه سببه أنه أمام ممثل كبير، يمنحه مساحته، ويقدم ردود الفعل المناسبة، وينسج معه على نفس النول، ويؤدي معه من نفس الطبقة والمقام.

واختتم محمود عبد الشكور كلامه قائلا: يا أيها الغاوي عاشق مهنته، شكرا على هذا الدور، الذي أعتبره من أجمل وأفضل أدوارك.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025