شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الشكور يشيد بموهبة على قاسم وعلى البيلى فى مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد محمود عبد الشكور بأداء الفنان على قاسم فى مسلسل لام شمسية، وعلق على صفحة فيس بوك قائلا: من أفضل مشاهد أداء الممثل في دراما رمضان مشاهد علي قاسم في دور الطبيب النفسي بالذات في الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية، وذلك في مشهده مع الطفل يوسف (على البيلي الموهبة العظيمة المدهشة)، والذي سيجعل الطبيب متأكدا من أن الطفل تعرض فعلا للتحرش الجنسي.

وأضاف تحدثت في بوست سابق عن هذا الأداء المهموس الصعب جدا الذي اختاره المخرج كريم الشناوي في مشاهد كثيرة، بما يناسب حكاية محورها الأسرار العائلية، والتفاصيل التي لا نقولها، ونخاف مواجهتها، ولكنها تؤثر على حياتنا، بل وتدمر حياتنا أحيانا.

جلسة الطبيب النفسي ومهنته وبالذات مع طفل مأزوم، تحتاج إلى هدوء أكثر، لذلك يصل هذا الأداء المهموس في مشهد الحوار بين الطبيب والطفل إلى درجته الأقل انخفاضا، صوتا وحركة، بل يسكن الجسد تماما، وهو أصعب تحد يواجه أى ممثل، وبالمناسبة فإن من أصعب تدريبات أستاذ فن التشخيص لي ستراسبورج ومراجعاته لممثليه، ألا يستخدموا حركة الأيدي على الإطلاق وهم يؤدون الحوار، لكي يرى مدى قدرتهم على التعبير بالوجه والعين ورعشة الصوت فقط.

لم أندهش أن يفعل ذلك على قاسم بكل براعة وسلاسة، فهو يمتلك تكنيك أداء عال للغاية، بحيث يبدو لك أنه لا يمثل أصلا، مع أنه وصل إلى هذا الايهام بعدم التمثيل عبر جهد كبير، فأخفى حرفته وصنعته تماما.

ما أذهلني حقا هو أن علي البيلي، الصبي النابغ، يؤدي بفطرته، وربما ببعض التدريب والتوجيه، على نفس هذا المستوى الصعب والمعقد لأداء على قاسم، وبتعبيرات متلونة، وبمقاومة داخلية للبوح، ثم الإعلان بشكل تدريجي بما يعتبره "لعبة"، دون ذكر الطرف الآخر، وبطريقة يمكنك أن تسمع فيها "صوت الصمت".

هذا المشهد ينضم في رأيي إلى أفضل مشاهد أداء الممثلين فى تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية.

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