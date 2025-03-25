شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيق حاد لمجموعة من الأمهات بعد رفض الطفل يوسف التلامس فى لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لبعض الأمهات اللاتى يشاهدن مسلسل لام شمسية، خاصة مقطع من الحلقة 9، والذى احتوى على رفض الطفل يوسف لملامسة وسام- محمد شاهين، وتصفيقهن لرد فعل الطفل يوسف، وهو ما جعل السوشيال ميديا تنبهر من ذلك التصرف.

وأحدث مسلسل لام شمسية الجدل منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى، حيث سلط الضوء على الاعتداء الجنسى على الأطفال، بالإضافة إلى التفكك الأسرى، وما يعانيه الأطفال من مشكلات عائلية، وما يترتب على ذلك.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.



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