شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى ومريم ناعوم قصة نجاح مميزة فى الدراما.. آخرها مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلما تجد مخرجا ومؤلفا يشكلان ثنائيا ناجحا في الدراما خلال الـ10 سنوات الماضية، لكن المخرج كريم الشناوى والمؤلفة مريم ناعوم كسرا تلك القاعدة بـ3 أعمال ناجحة وبارزة ومواضيع مهمة في المجتمع سوياً، وحققا نجاحات كبيرة في الدراما التليفزيونية وكونا قصة نجاح مميزة يجب الالتفاف حولها من شركات الإنتاج والمسؤلين عن صناعة الدراما في مصر والوطن العربى، لاسيما أن الثنائى من أبرز الصناع في عالمنا حاليا، وخلال السطور التالية نتسعرض أعمال الثنائى..

خلى بالك من زيزى عرض عام 2021

بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، نه عابدين، بيومى فؤاد، أسماء جلالن واخرون، تأليف مريم ناعوم، اخراج كريم الشناوى، وتدور أحداثه بعد فشل محاولتها للإنجاب مجددا، تضرب الخلافات بين زينب وزوجها هشام، وسرعان ما يتطور الأمر لساحات القضاء وتصبح زينب في خطر بفقدان كل شيء بجانب الأمومة.

الهرشة السابعة عام 2023

بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، على قاسم، محمد محمود، عادية رياضن وأخرون، تأليف مريم ناعوم، اخراج كريم الشناوى، وتدور أحداثه حول بعد قصة حب دامت لأعوام، يتزوج آدم ونادين، ولكن بمرور الوقت، يشعر الزوجان بالملل والإرهاق من تراكم المسؤوليات، خاصة بعدما يرزقان بتَوْأَمَان، ولا يتبقى لهما سوى حبهما ليتغلبا على تحديات الحياة.

لام شمسية عام 2025

بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدنى، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، واسيل عمران، وتأليف مريم م ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وإنتاج ميديا هب، وتدون احداثه حول تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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