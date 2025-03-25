شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 26، بطولة النجم محمد هنيدى، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتى CBC وDMC ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، أما على قناة CBC دراما يعرض 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.

ويعرض على DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، أما على DMC دراما يعرض الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

يقدم محمد هنيدي من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال شخصية المحامي عبد الستار الكف، وهي من الشخصيات الجديدة التي يقدمها هنيدي للدراما بعد سلسلة من الأعمال والشخصيات الناجحة التي جسدها على مدار تاريخه الفني، وخلال الأحداث يتعرض عبد الستار إلى حادث ليدخل بعدها في غيبوبة لمدة 20 عاما، وبعد إفاقته يجد عالما مغايرا تماما لما عاشه، ليعيد من جديد اكتشاف كل شيء حوله، ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية والتشويقية.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويشارك في بطولة المسلسل أيضا كل من: محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج، علاء مرسي، خالد أنور، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

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