شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو موسى ينشر كواليس جديدة من تصوير الحلقة 9 من مسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج عمرو موسى لقطات من تصوير مسلسل ظلم المصطبة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، من تصوير مشاهد المولد للنجوم ريهام عبد الغفور وإياد نصار ضمن أحداث الحلقة التاسعة من العمل التى عرضت منذ ساعات.



عمرو موسى وريهام عبد الغفور وإياد نصار

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

يخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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