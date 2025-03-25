شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يرد على الإعلام العبرى بخصوص الوشق المصرى: هعمل أى حاجة تضايقكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الإعلام العبرى عن استيائه من الصور التى طرحها النجم دياب مؤخرا، والتى تسببت فى مضايقات لليهود خاصة أنه خضع لجلسة تصوير جديدة بجانب الحيوان البرى "الوشق المصرى"، والذى أصاب العديد من الاسرائليين خلال الأيام الماضية ، واثار فرحة فى المجتمع المصرى.

وتصدر اسم الفنان دياب محركات البحث جوجل بسبب تلك الصور، إذ ردت إحدى القنوات العبرية عن تلك الصور، بعدم رضائهم عن موضوع صور الوشق المصرى، والذى يعد أحد الإنجازات ضد اليهود مؤخرا، حيث علق دياب عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك على القناة العبرية قائلا: أنا هعمل أى حاجة تضايقكم.

يشار إلى أن دياب شارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

يناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



