شكرا لقرائتكم خبر عن عبير منير: شخصيتى فى مسلسل شباب امرأة لها بصمة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عبير منير تفاصيل مشاركتها فى مسلسل شباب امرأة الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، حيث صرحت قائلة: "شخصيتى ثناء مختلفة فى العمل عن الفيلم، لأنها لها بصمة مختلفة وتأثير على من حولها، ومن أولى الحلقات لآخرها، على عكس الفيلم ظهرت مشهد أو اثنين فقط، ولم تكن لها بصمة مع ابنتها، وهذا ما حمسنى للمشاركة في مسلسل شباب امرأة".

وتابعت عبير منير: "تحدثت مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن طبيعة الشخصية وتفاصيلها الجديدة التي أضافها، وأكد لى أن دورها هو أم مصرية معاصرة طبيعية".

وأنهت تصريحاتها مؤكدة: "المقارنة متوقعة منذ بداية العمل على مسلسل شباب امرأة، خاصة أن المشاهدين انتقدوا من قبل المشاهدة، ولكن العمل تم تقديمه بشكل معاصر، ومختلف، حتى في تفاصيل شخصياته".

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025