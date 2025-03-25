شكرا لقرائتكم خبر عن "التوهة" عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة دسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفرقة المسرحية لـ قصر ثقافة دسوق حاليا العرض المسرحى الجديد "التوهة" من تأليف أشرف عتريس، وإخراج عبد الرحمن المصرى.

ويستمر العرض حتى نهاية الأسبوع الجارى وسط مطالبات باستمرار العرض حتى نهاية عيد الفطر المبارك لاتاحة مشاهدة العرض لأكبر عدد من أهالي المدينة والقرى المجاورة.

تدور أحداث المسرحية حول قصة حب بطلي الرواية حسن ونعيمة وطمع الجميع في نعيمة، ويحدث الصراع عند رفض أهلها زواجها من حسن ما يحاول الطامعون فيها إلى الإساءة إلى سمعتها، فتقرر الهروب وتمكث 7 أيام عند حسن في بيته، ويحافظ عليها وتحبها أمه وتظل في رعايتها ولكن هيهات في الوقوف أمام جبروت العمدة وأمام مخطط التوريث والتخطيط على أن يصبح حميدة ابن العمدة هو عمدة القرية ويأتي ذلك من خلال تقييد حسن ونعيمة واقتيادهما إلى محاكمة صورية خيالية فتغضب نعيمة أمام الجميع ويصرخ حسن بلا فائدة.

ويحاول مؤلف العرض المسرحي "التوهة" ترسيخ مفاهيم الانتماء للوطن والدفاع عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات ومحاولة التصدي لمحاولات التشكيك والوقيعة والفتنة بين أفراد الشعب وبين الشعب وقيادته.

العرض من بطولة شوقي الماظ، ومحمد سلام، وسها إبراهيم، وعلا عاطف، وعمرو وحيد، وإبراهيم السعداوي، وأحمد النويشي، وسماح منصور، وأحمد النويشي، وبسملة شوقي، ومحمود عبدالرحمن، وطلعت المرسي، وأحمد صبحي، وهشام أبوسعدة، وزياد غراب، ومصطفى أبوإسماعيل، وأماني قتديل، ومحمود زيدان، وأحمد خضر، وآية عنان، وفتحي عباس.

ديكور وملابس دكتور أحمد أبوطالب، وأشعار أحمد جاويش، والحان وغناء السيد شعبان، وتوزيع موسيقى سامح محمد شعبان، وتصميم دراما حركية حنان أحمد، وتدريب أحمد حمدي، وكريم حمدي، والمخرج المساعد محمد الريفي، والمخرج المنفذ عمرو سالم، وتصميم إضاءة ومؤثرات صوتية أسامة حسن.

تنفيذ دراما حركية الآء نشأت، وسامح عمارة، ورضا خليل، وروميساء إمام، ومحمد فوزي، وندى صابر، ومحمود عياد، وهايدي جاويش.

وتعد الفرقة المسرحية لقصر ثقافة دسوق من أقدم الفرق المسرحية بالأقاليم حيث تأسست عام 1966 وقدمت أعمالا كثيرة ونصوصا مسرحية لمشاهير الكتابة المسرحية في مصر والدول العربية مثل سعد الدين وهبة ومحمود دياب وميخائيل رومان ونعمان عاشور وعلي سالم وسعد الله ونوس، علاوة على النصوص المحلية لمؤلفي الفرقة، ويتولى إدارة قصر ثقافة دسوق حاليا صادق مطاوع.



التوهة



عرض التوهة