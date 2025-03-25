شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: فرحانة برد فعل الجمهور على مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة كندة علوش إنها فى غاية السعادة من نجاح مسلسل إخواتي الذى عرض فى النصف الأول فى شهر رمضان، وقالت لـ الخليج 365 "فعلا أنا فرحانة برد فعل الناس الذين أجمعوا على حب المسلسل ومتابعتهم وزعلهم إننا خلصنا فى 15 حلقة، لكن الحمد لله وكنت سعيدة بـ إخواتى فى المسلسل بالفعل كنا أسرة وقضينا وقت ممتع سويا".

وكانت علقت الفنانة كندة علوش على صفحة إنستجرام بعد انتهاء التصوير قائلة: شكراً محمد شاكر خضير لثقتك الكبيرة سعيدة جداً بالعمل معاك لإنك أستاذ عاشق لشغلك تهتم بكل تفصيلة من النص والأداء للأزياء والألوان والديكور والإضاءة وبتحط روحك ومجهودك الجبار عشان تطلع من كل العناصر أفضل ما يمكن تقديمه.

وأضافت: شكراً مهاب طارق على النص المختلف الجديد الممتع والشخصيات اللي منسوجة بحرفة وبأسلوب جديد ومش تقليدي، شكراً بشوي روزفلت على العالم السحري اللي خلقته بإضاءتك وكادراتك وألوانك شكراً على الإخلاص الشديد وإصرارك إنك تقدم أفضل ماعندك لآخر لحظة وفي كل شوت، شكراً الباشمهندس والصديق الغالي محمد عطية المبدع اللي رسمت عالم الشخصيات بحرفة وفنية عالية ملك التفاصيل والذوق والألوان، شكراً أحمد حافظ المونتور الأفضل اللي وجود اسمك على اي عمل يعني ضمان للجودة، إيقاع العمل الخاص المختلف والي ماشي بتناغم مع الأحداث حققته بإتقان عظيم، شكراً خالد عزام الاستايلست الأقرب لقلبي شكراً انك رسمت كل كاركتر بخصوصيته وتفاصيله وألوانه.

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