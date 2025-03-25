تيم حسن يغضب الجمهور في “تحت سابع أرض”.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار النجم تيم حسن غضب الجمهور وتفاعل الكثير من الأشخاص مع التطورات الجديدة في أحداث مسلسل “تحت سابع أرض”، حيث شهدت شخصيته “موسى الناجي” العديد من التغيّرات في علاقته مع “بلقيس” بعد فترة من زواجهما.

وعلى الرغم من تقبّل الجمهور لفكرة تحول “الضابط موسى” من رجل أمن مسالم وشريف إلى مزور عملات وقاتل، إلا أنهم عبّروا عن غضبهم وانزعاجهم من إمكانية خيانة “موسى” لـ”بلقيس”، التي تجسد دورها النجمة كاريس بشار، وهو ما يتفاعل معه الجمهور بشكل واسع على السوشيال ميديا رافضين هذه الفكرة.

وجاء هذا الاستياء بعد أحداث الحلقة 23 من المسلسل، حيث تحاول “راما”، والتي تجسد دورها الممثلة سارة بركة، لفت أنظار “موسى”، من خلال إرسال طلب صداقة عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، وهو ما تفاعل معه بطريقة لم تعجب المشاهدين، حيث ظهر في أحد المشاهد وهو على السرير بجانب زوجته ويشاهد صور “راما” باهتمام.

وجاء هذا الغضب بعد كشف “موسى” عن رغبته بإنجاب الأطفال وترافق مع مشهد “بلقيس” المؤثر بعد زيارة الطبيب النسائي ومعرفتها بانخفاض نسبة فرصتها بالإنجاب بسبب عمرها، وهو ما تعاطف معه الجمهور بشكل كبير.

ويشارك في مسلسل “تحت سابع أرض” الى جانب تيم وكاريس نخبة من النجوم السوريين أبرزهم: أنس طيارة، ومنى واصف، وتيسير ادريس، ومجد فضة، وآخرين.