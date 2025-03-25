غادة عبد الرازق تكشف عن مفاجأة سينمائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجرت النجمة غادة عبد الرازق مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلانها عن تعاقدها للمشاركة في فيلم “أحمد وأحمد”، مع النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي.

وأعلنت غادة في تصريحات صحتافية عن عودتها للسينما من جديد وأنها تعاقدت بالفعل على التعاون مع أحمد السقا وأحمد فهمي والمشاركة في فيلم “أحمد وأحمد” وأنها سوف تبدأ تصوير الفيلم عقب انتهاء الموسم الرمضاني الحالي.كانت غادة عبد الرازق قد أعلنت من خلال منشور على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” انتهاء تصوير مسلسل “شباب امرأة” الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني الحالي ونشرت صورة من كواليس التصوير وجهت من خلالها رسالة لفريق عمل المسلسل بعد انتهاء تصويره.

قالت غادة في رسالتها: “بحبكم كلكم وكانت أسعد أيامي بجد، شكرًا على كل حاجة حلوة ودعم وحب وخوف عليا إحساس جميل جدًا، كنتوا كلكم قد المسئولية وظهر وسند ليا بعد ربنا”.

تابعت: “كلامى ده لكل كرو العمل من المخرج المحترم الخلوق الموهوب الى الممثلين المحترمين الموهوبين جدًا جدًا واللي كان شرف ليا أشتغل معاهم، وإلى كل أقسام المسلسل العاملين فى كل الأقسام، فرحانة ومبسوطة والأهم فخورة”.

مسلسل “شباب امرأة” يتكون من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم الأصلي الذي أنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

إلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في بطولة المسلسل كل من يوسف عمر، محمود حافظ، ومحمد محمود، وجوري بكر، ولينا صوفيا بن حمان، وداليا شوقي، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، وطارق النهري.

فيلم “أحمد وأحمد” من بطولة أحمد السقا، غادة عبد الرازق، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو من إنتاج صندوق Big Time.