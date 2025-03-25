إياد نصار في أزمة بسبب “ظلم المصطبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمر الفنان إياد نصار بأزمة بسبب استمرار تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل “ظلم المصطبة” حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وذلك نتيجة كثرة المشاهد الخارجية، إذ تم تصوير العديد من المشاهد في شوارع القاهرة والجيزة.

ويكثف إياد ونجوم العمل ساعات التصوير حيث يعرض العمل على الهواء يوماً بيوم، الأمر الذي يمثل ضغطاً على فريق العمل.

وعلى الجانب الآخر حصل إياد نصار على العديد من إشادات النقاد والجمهور عن دور “حسن عبدالودود” في المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورد إياد على تعليقات الجمهور، بأن العمل يشبه حياتهم قائلاً إنه يحب أن يشعر الجمهور بأن العمل يشبههم ويقترب من واقعهم وشكلهم فلا يشعرون بالغربة في أثناء المشاهدة ولا بد أن تعلو أصواتهم إذا شعروا بالغربة في أعمال أخرى.

أضاف أن جميع من في العمل يبذل مجهودًا كبيرًا كي يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة رغم ضغط العمل في شهر رمضان إلا أنهم حريصون على الاهتمام بأدق التفاصيل ويتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

وأكد إياد أنه يحب هذا النوع من الأعمال الفنية التي تطرح تساؤلات هامة وقضايا تهم المجتمع على الرغم من صعوبتها وتعبه من تقديم الشخصيات المركبة إلا أنه شخصيًا ضد فكرة الأحكام المطلقة ولا يحب جلسات المصطبة والنميمة التي في نهايتها حكم على البشر، مؤكداً أن المسلسل يناقش هذه القضية الهامة، فكرة الاقتراب من الخطأ حتى لو لم ترتكبه فالمجتمع يحاسبك عليه وكأنك أخطأت تمامًا، وهذا الشيء يحتاج الى وقفة وهذه الأعراف تحتاج الى مراجعة.

مسلسل “ظلم المصطبة” مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور، وفتحى عبد الوهاب، وبسمة، وأحمد عزمي، ومحمد علي رزق، وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم، من تأليف أحمد فوزى صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد على وعمرو موسي وهاني خليفة.