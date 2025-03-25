هالة صدقي تكشف عن شرطها لدخول ابنها مجال التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة هالة صدقي عن تفاصيل خاصة بحياتها الشخصية وعلقت بطريقتها الخاصة على دخول ابنها مجال التمثيل والفن.

وأكدت أنه في غاية الحماس ويحب التمثيل، “هو مركز قوي في الفن والمسرح ولكن لازم ادعمه من خلال المشاركة في ورشة ليتعلم أكثر لأنه لم يدخل الجامعة بعد، لأنه مش حابة يتقال انه دخل الوسط الفني بسبب والدته”.

ولفتت في لقاء ببرنامج Arabwood إلى أنه “يتفوق في الأعمال المسرحية التي يقدمها في المدرسة وسبق أن بعتت انكلترا فريق يتابع مسرحيته التي قدمها بنفسه one man show وأنا لازم ادعمه ليدرس في ورشة قبل الدخول في مجال التمثيل”.

وعن تطورات قضيتها ضد مساعدتها الشخصية، أكدت أنها “قدمت دعوى قضائية بحقها بالشب والقذف والتشهير”، مشيرة الى أن “المبلغ كان المفروض يصل الى مؤسسة مجدي يعقوب لانقاذ الأطفال والتحقيقات أكدت اني بوزع المال على تلك الجهات التي أرى بأنها تحتاج لمساعدة والحمدلله القضية انتهت”.

وتشارك النجمة المصرية في بطولة مسلسل “اش اش” الذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، حول “إش إش” التي أجبرتها الحياة على العمل كراقصة شعبية رغمًا عنها، حيث إن عملها يعد مصدر الدخل الوحيد لعائلتها، ولكنها دومًا تتمرد على حياتها وتحاول النجاة منها من خلال إصرارها الشديد على التعليم.