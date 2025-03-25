شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة حسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجها الفنان حسن يوسف، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك حيث كتبت "حبيبى يا حسن يا حبيبى يا عبد الله رأيت الراحة والسعادة فى وجهيكما بعد صعود الروح لبارئها ابنى رأيته بعد تسليم روحه لخالقها ووجهه نور وهادئ وضممته لصدرى وقبلته وعاتبته أن سبقنى لله واستودعته وحمدت وشكرت وقلت اللقاء فى دار الحمد بإذن الله يا شهيد يارب.. أما حبيبى زوجى عشت معه كل اللحظات وهو هادئ مطمئن من الساعة الرابعة فجرا حتى العاشرة صباحا أتلوا عليه القرآن وأنا أضم يده ورأسه بيدى واطمأن بعد ما تلوت سورة ياسين والملك ورقيته الرقية الشرعية، هدأت أنفاسه وانتظمت ضربات قلبه وأنا أردد عليه يا حبيبى عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله آمنين ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله).



شمس البارودى تكشف تفاصيل آخر لحظات حسن يوسف

وكانت تذكرت الفنانة شمس البارودى زوجها الراحل الفنان حسن يوسف قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك، الذى يعد الشهر الأحب إلى الراحل، حيث أكدت على تواجده معها برسائله التي كان يهديها لها في المناسبات والتي مازالت تحتفظ بها وتضعها أمام أعينها طول الوقت، كما شددت شمس البارودى على حرصها على عدم تغيير أى طقوس كان يعتاد عليها زوجها الراحل.

شمس البارودى عبرت عن حبها وتذكرها الدائم لزوجها من خلال رسالة مطوّلة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك وأرفقت فيها رسائل الراحل لها فى المناسبات حيث كتبت: "أنت معى فكل رسائلك يا حبيبى أما على المراية أو تحت زجاج التسريحة أو الكمود أو في مكان خاص بدولابنا كلمات حبك الصادقة لا تفارقنى وسنبدأ بإذن الله أحب الشهور لك وأنت معنا".