شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام العيد كوميديا ورومانسية أبرز أبطالها تامر حسنى وعلى ربيع وطه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويسدل الستار على أيام شهر رمضان الفضيل ويهل علينا عيد الفطر المبارك الذى يعتبر من المواسم الهامة لصنماعة السينما، حيث يشهد هذا الموسم صراعا قويا لأكثر من 5 أفلام على شباك الإيرادات، ونستعرض خلال التقرير التالى هذه الأفلام وأبطالها وقصة كل منها.

ريستارت

من الأفلام التي قد تصنع فارقا في سوق السينما في هذا الموسم فيلم "ريستارت" بطولة النجم تامر حسنى، وتشارك في البطولة النسائية أمامه النجمة هنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة وإخراج سارة وفيق، وتأليف أيمن بهجت قمر وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحاً كبيراُ وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية،

صفا الثانوية بنات

ومن أفلام موسم العيد أيضا فيلم "صفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع محمد أسامة أوس أوس محمد ثروت لينا صوفيا بن حمّان إنتاج كريم السبكى، وتدور الأحداث داخل مدرسة الصفا الثانوية للبنات، حيث ينتقل أستاذ طموح للعمل في المدرسة، ويتعرض للعديد من المواقف الطريفة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة.

نجوم الساحل

أيضا النجوم الشباب قد يكون لهم كلمة قوية في هذا الموسم حيث يشهد الموسم أكثر من فيلم أبطاله نجوم شباب أثبتوا وجودهم داخل الوسط السينمائى، ومنهم فيلم "نجوم الساحل" بطولة أحمد داش مايان السيد على صبحى أحمد بحر كزبرة، ويدور الفيلم حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، وفي محاولة للوصول لحبيبته يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، فتدور هناك العديد من المفارقات غير المتوقعة.

سيكو سيكو

من الأفلام الشبابية أيضا فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر طه دسوقي سليمان عيد خالد الصاوي، تدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعى حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فار بـ 7 ترواح

أيضا ينضم لقافلة الأفلام الكوميدية في موسم عيد الفطر فيلم "فار بـ 7 ترواح" بطولة محمد لطفي سليمان عيد محمد رضوان أحمد فتحي.