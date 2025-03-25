ماريا شريفر تلقي الضوء على طلاقها من أرنولد شوارزنيغر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:57 صباحاً - ماريا شريفر اسمٌ ارتبط بالنجم العالمي أرنولد شوارزنيغر كزوجته، لكن لم يدم هذا الزواج، وتم الطلاق بينهما عام 2021، بعد أن تقدمت شريفر بطلب الطلاق عام 2011. وقد كشفت شريفر عن سبب الطلاق في كتابها الشعري الجديد "أنا ماريا" I Am Maria -وهو مجموعة قصائد وتأملات للمؤلفة سيصدر في الأول من أبريل- بعد زواج استمر لمدة 25 عاماً، وكشفت عما شعرت به وقتها، واصفةً إياه بالطلاق الوحشي.

طلاق ماريا شريفر من أرنولد شوارزنيغ: حطم قلبي

كشفت ماريا شريفر، البالغة من العمر 69 عاماً، أن سبب طلاقها من أرنولد شوارزنيغر، البالغ من العمر 77 عاماً، هو الخيانة، كاشفة بالتفصيل كيف تركتها هذه الخيانة محطمة عاطفياً، حيث استقبل شوارزنيغر سراً ابنه جوزيف باينا من مدبرة المنزل ميلدريد باينا في أكتوبر عام 1997، واعترف بأبوته. وبعد انتشار الخبر -الذي جاء بعد وفاة والديها بفترة وجيزة- تقدمت شريفر بطلب الطلاق.

كتبت شريفر في مقتطف من كتابها الذي حصلت عليه مجلة People: "لقد حطم قلبي، وحطم روحي، وحطم ما تبقى مني"، ووصفت كيف أنها لم تتمكن من النهوض من غرفة الفندق بعد أن علمت بخيانة زوجها.

وشرحت شريفر كيف "انقلب كل شيء رأساً على عقب في لحظة، إذ غمرها الحزن، واجتاحها الارتباك والغضب والخوف والحزن والقلق، وأقرت الصحفية قائلةً: "بصراحة، كان الأمر قاسياً، وشعرت بالرعب"، وكشفت أنها بكت وحيدة في الظلام وهي جالسة على أرضية غرفتها في الفندق، وهي تفكر: "ماريا، لا يجب أن تكون هذه نهايتك".

وتابعت قبل أن تشيد بأبنائها؛ كاثرين "35 عاماً"، كريستينا "33 عاماً"، باتريك "31 عاماً، وكريستوفر "27 عاماً، بأنهم النعمة والشجاعة أثناء طلاقها، وأضافت: "لقد كُتب الكثير الآن عن نهاية زواجي، وبصراحة لا أشعر أنني بحاجة أو أريد مناقشة هذا الأمر هنا أو في أي مكان".

وكتبت شريفر: "لقد واجهتُ أيضاً معتقدات خاطئة أخرى عن التقدم في السن، وعن الوحدة. كنتُ أعتقد أن عدم وجود شريك يعني بالضرورة عدم الجدارة بالحب، لكنني تعلمتُ أن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

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زواج أرنولد شوارزنيغر وماريا شريفر

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ارتبط أرنولد شوارزنيغر وماريا شريفر ببعضهما البعض لما يقرب من نصف قرن. فقد بدأت علاقتهما عام 1977 بعد أن تعرفا إلى بعضهما من خلال صديق مشترك. تقدم لها شوارزنيغر طالباً الزواج في أغسطس من عام 1985، وتزوجا عام 1986، ورُزقا بأربعة أبناء: ابنتان هما كاثرين وكريستينا، وابنان هما باتريك وكريستوفر.

في 17 نوفمبر 2003، تم تنصيب أرنولد حاكماً لولاية كاليفورنيا، وفي 5 يناير 2007 أظهرت ماريا شريفر دعمها لشوارزنيغر أثناء أداء اليمين الدستورية للمرة الثانية.

ملحوظة: تمت الإشارة لماريا شريفر في الصورة الرئيسية أنها زوجة أرنولد شوارزنيغر حيث تم التقاط الصورة في مايو من عام 2003.

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