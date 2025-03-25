مسلسل لام شمسية في صدارة الترند وهكذا تفاعل النجوم مع قصته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:57 صباحاً - لايزال مسلسل "لام شمسية" يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير غوغل، نظراً لإعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية بقصته وحبكته الدرامية التي تتخللها أحداث مليئة بالتشويق والإثارة.

حنان مطاوع: شكراً لأسرة المسلسل الواعيين

ومن بين النجمات اللاتي أُعجبن بقصة مسلسل "لام شمسية" هى الفنانة حنان مطاوع، إذ حرصت على توجيه رسالة شكر لصناع هذا العمل لاختيارهم هذه الفكرة ومناقشتها في عمل درامي، وكتبت "مطاوع" منشور عبر صفحتها على " فيسبوك"، قالت من خلاله: "لام شمسية.. شكرًا لأسرة المسلسل الواعيين، شكرًا لكريم الشناوي، شكرا مريم نعوم وورشة سرد، شكرًا زملائي الرائعين.. شكرًا للفن".

رحمة رياض: يعكس واقع مؤلم

النجمة رحمة رياض هي الأخرى، عبَّرت عن إعجابها الشديد بهذا المسلسل، مطالبة صناع الأعمال الدرامية بمزيد من الأعمال التي تناقش قضايا المجتمع مع تقديم لحلول لها، ووثقت "رحمة" رأيها في المسلسل عبر منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة إكس جاء كالتالي: "مسلسل لام شمسية... نحن بحاجة إلى أعمال درامية توعوية تحمل رسائل هادفة، من خلال مناقشة قضايا مجتمعاتنا وتوجيهنا نحو الطريق الصحيح في معالجتها.... شكرًا لكل من ساهم في تسليط الضوء على هذه القضايا المهمة".

تامر حبيب: يا رب تدخلوا الجنة كلكم

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أما الكاتب والسينارست تامر حبيب، فبسبب إعجابه الشديد بالمسلسل، تمنى أن يدخل كل المشاركين به الجنة، إذ شارك متابعيه الملصق الدعائي للمسلسل عبر حسابه على "إنستغرام"، معلقاً: "يا رب تدخلوا الجنة كلكم".

مسلسل لام شمسية

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يتناول المسلسل أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم، إذا يسلط الضوء على أن الوالدين لابد أن يكونا الملجأ الأول للأطفال بعد تعرضهم للأذى، بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تكون خطيرة.

ويضم العمل في قائمة أبطاله؛ أمينة خليل، محمد شاهين، أحمد السعدني، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج كريم الشناوي، وتأليف مريم نعوم وورشة سرد

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