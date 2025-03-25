هكذا روج أحمد داش لفيلمه نجوم الساحل المقرر طرحه في عيد الفطر 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 مارس 2025 11:57 صباحاً - روج الفنان الشاب أحمد داش لفيلمه "نجوم الساحل" والمقرر عرضه ضمن مارثون أفلام عيد الفطر المبارك 2025، وذلك من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أحمد داش يروج لـ "نجوم الساحل"

https://www.instagram.com/p/DHmP1vLoXDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHmP1vLoXDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHmP1vLoXDX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

فيلم نجوم الساحل

شارك الفنان أحمد داش جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على "إنستغرام" صورة من فيلمه "" المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك 2025، وعلق داش على الصورة قائلًا: "بعد الغياب من موسم شهر رمضان الكريم نازلكم ان شاء الله بفيلم شديد في موسم العيد"." هو عمل اجتماعي لايت يمزج بين الدراما والكوميديا، وبطولة، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، مغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، إضافة لمشاركة العديد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج RAW Entertainment لـ موسى عيسى وطارق العريان.

وقد كشفت الشركة المنتجة لـ"نجوم الساحل" البوستر الرسمي للفيلم بطولة الثنائي أحمد داش ومايان السيد، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025، والذي سينطلق عقب أيام قليلة، ويُعد واحداً من أهم المواسم السينمائية على مدار العام كله. وجمع البوستر غالبية أبطال العمل، وهم يقفون أمام أحد الشواطئ، ويرتدون ملابس تُناسب أجواء الساحل، فيما حصل العمل على تصنيف عمري +12 من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

https://www.instagram.com/p/DHgSJrht3qO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHgSJrht3qO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DHgSJrht3qO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلعوا على بدون مكياج.. مايان السيد تحتفل بيوم ميلادها بطريقة عفوية

آخر أعمال أحمد داش

من الجدير بالذكر أن الفنانكان له تواجد في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل "مسار إجباري"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان (علي) عصام عمر، و(حسين) أحمد داش حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليلاً يغير مسار جريمة قتل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».