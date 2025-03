شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكري: اكتفيت بالمشاركة في فهد البطل فقط وحسيت بحمل فوق ظهري والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة الشابة يارا السكرى أن المخرج محمد عبد السلام قال لها إنها أنسب ممثلة لدور آسيا التمساح في مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضي، الذى يتواصل عرض حلقاته خلال موسم دراما رمضان الجاري 2025، وذلك بعدما أجرت أوديشن للدور أمامه لافتة: "عبد السلام قال لي إنه لا ينام بسبب هذا الدور وأنه متفصَل عليا".



يارا السكرى من مسلسل فهد البطل

وأشارت يارا السكرى لـ"الخليج 365: إلى أنها تلقت أكثر من عرض ومع نجوم كبيرة بعد تعاقدها على فهد البطل ولكنها قرر عدم المشاركة في أعمال أخرى خلال الموسم موضحة: "اكتفيت بعمل واحد فقط حتى أستطيع التركيز فيه، ولكن بيني وبين نفسى كنت أشعر بالتوتر من الحِمل الذى وُضع فوق ظهري، خاصة وأني فى الحقيقة لم أكن أعرف إمكاناتي في التمثيل كيف ستكون".

يارا السكري: أعمل مع مدرب تمثيل ومكانش عند ثقة فى التمثيل

وتابعت يارا السكرى بأنها تتمتع بالجرأة ولديها ثقة كبيرة في ذكائها مضيفة:"أعمل مع مدرب تمثيل منذ فترة، وفى نفس الوقت عندي ثقة في شخصيتي، لكن معنديش ثقة في التمثيل ولا كنت أعرف الناس هتتقبنلى ولا لأ، ولكن الحمد لله وجدت ردود أفعال كبيرة من الجمهور حولى وعلى السوشيال ميديا تجاه دور آسيا التى قدمته فى العمل".



يارا السكري فى مشهد من فهد البطل

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث مسلسل فهد البطل شخصية آسيا ابنة توفيق التمساح (محمود البزاوى) والتى تضطر للزواج من فهد (أحمد العوضى) للتستر على حملها من ضياء (محمد مهران) ابن المعلمة فايزة الشبح (لوسى) العدوة الأكبر لوالدها توفيق والذى كان قد تزوجها عرفيا وتركها دون مستندات تثبت الزيجة، في الوقت الذى يخطط فيه فهد للانتقام من والدها توفيق بسبب تورطه في قتل والده في الماضي بالتعاون مع عمه غلاب (أحمد عبد العزيز).

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.



يارا السكري مع لوسي فى كواليس فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر وآخرين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025