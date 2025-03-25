شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد بعد مشاركتها في مسلسل لام شمسية: على البيلي طفل واعى وممثل محترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن علاقتها بالطفل على البيلى الذى يقدم شخصية يوسف ضمن أحداث مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرحت قائلة: "هو طفل واعى، بالرغم من صغر سنه، وتعاملت معه كـ أخى الصغير منذ بداية معرفتى به".

وتابعت العبد قائلة: "اعتدنا اللعب وتصوير الفيديوهات والتحدث قبل تصوير المشاهد للتخفيف من حدتها، وساعدنى على كثيرًا في تصوير بعض المشاهد، ولهذا أتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق لأنه ممثل محترف".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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