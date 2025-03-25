شكرا لقرائتكم خبر عن في لقاء نادر.. مديحة كامل تتحدث عن ذكرياتها في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الراحلة مديحة كامل في لقاء نادر مع الإعلامية سوزان حسن عن ذكرياتها في رمضان، إنه من أجمل فترات طفولتى، حيث كنت أنتظر بهجته بفارغ الصبر، حيث شوارع الإسكندرية المليئة بالأنوار وتزيين المساجد وبائعى الكنافة والقطايف والفوانيس وغيرها من جو البهجة.

وأضافت: "فى شهر رمضان لدينا تقاليد وعادات وهى لم شمل الأسرة مع بعضها وزيارة الأقارب، لذلك أى إنسان محتاج الاستقرار في تلك الشهر العظيم.

مديحة كامل بدأت مواهب مديحة كامل الفنية فى الطفولة والصبا بالمسرح المدرسى، وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية، كما كانت تؤدى دور رجل فى عدد من المسرحيات، وكانت تمارس رياضة الجمباز وكرة طائرة، وكان هذا سر رشاقتها.

حصلت على لقب فتاة الشاطئ فى إحدى المسابقات على شاطئ الإسكندرية فى سن 16 عامًا، ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب، وشاركت فى بعض عروض الأزياء وهى فى الثانوية العامة، ولكنها ظلت تحلم بفرصة للتمثيل.

من أشهر أفلامها هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أبواب الليل، الكدابين الثلاثة، شقة مفروشة، الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، البنات والمرسيدس، السكرية، زمان يا حب، في الصيف لازم نحب، أبناء الصمت، زائر الفجر ونساء في المدينة، العفاريت، الصعود إلى الهاوية، لا يا أمي، أذكياء لكن أغبياء، أشياء ضد القانون، السلخانة، درب الهوى، نعيمة فاكهة محترمة، مشوار عمر وملف في الآداب، ومن مسرحياتها هاللو شلبي، لعبة اسمها الفلوس والجيل الضائع، ومن المسلسلات "العنكبوت والبشاير والأفعى والنهر والورطة والغشاش ينابع النهر وأيوب البحر".

قررت مديحة كامل الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1991 فجأة فى أوج شهرتها بعد مرض والدتها، وتفرغت للعبادة وابتعدت عن الأضواء.

رحلت مديحة كامل فى شهر رمضان بتاريخ 13 يناير عام 1997، بعد أن أدت صلاة الفجر، وأيقظت عددا من صديقاتها للصلاة، وبعدها دخلت غرفتها وقرأت آيات من سورة البقرة التى كانت تكمل حفظها، وضبطت المنبه على الساعة 12 ظهرا حتى تصلى الظهر، ولكن صعدت روحها إلى بارئها وهى نائمة.