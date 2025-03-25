شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العبد: لم أشعر بالخوف من تقديم شخصية زينة في مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة ياسمينا العبد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تفاصيل العمل على شخصيتها فى مسلسل لام شمسية الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، حيث صرحت قائلة: "لم أشعر بالخوف من تقديم شخصية زينة فى العمل، لأن دورى كـ فنانة أن أسلط الضوء على مثل هذه المواضيع الشائكة والصعبة، بالإضافة إلى أن وجود فريق عمل من العيار الثقيل أهلنى إلى المشاركة فى مسلسل لام شمسية".

وتابعت العبد قائلة: "المخرج كريم الشناوى، والمؤلفة مريم نعوم كانوا على علم بـ كامل تفاصيل مسلسل لام شمسية، وهذا سهل علينا عملية التحضير والتصوير".

وأكدت العبد قائلة: "شخصية زينة صعبة، لأنها لا تعرف تفاصيل الواقعة التى حدثت من حولها، والجميع يحاولون إبعادها عن الصورة للحفاظ على سلامتها، ولهذا فأنها كانت تحاول دائما الوصول إلى تفاصيل أكثر، وهذا ما ركزت عليه فى التحضير لها".

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 8 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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