شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عمر: فخور بالعمل مع غادة عبد الرازق في مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان يوسف عمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل شباب امرأة الذى يعرض خلال الماراثون الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا ومن بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.

وقال يوسف عمر لـ"الخليج 365" إنه فخور بالعمل مع غادة عبد الرازق الذى تعلم منها أشياء كثيرة ومساعدتها للممثل التي تتعاون معه، والحمد لله شخصيتى لاقت نجاحا كبيرا في المسلسل.

وأضاف: عند دخولى تقديم أى شخصية يوجد عندى تخوف في البداية، ولكن الحمد لله أستطيع الخروج منها بعد تقمصى للدور.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

يعرض مسلسل شباب امرأة اعلى قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

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