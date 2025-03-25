شكرا لقرائتكم خبر عن مجد القاسم يستعد لحفل غنائي بأبريل بعد نجاح أغنياته في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب مجد القاسم عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور على أغنيتيه "تقبل الله" و"أهلاً هلال رمضان"، اللتين طرحهما خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه يستعد لتقديم أعمال جديدة بعد الشهر الكريم.

وأضاف مجد القاسم، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه يجهز لإحياء حفل غنائي يوم 10 أبريل المقبل في ساقية الصاوي، حيث سيقدم خلاله مجموعة من أغانيه الجديدة إلى جانب باقة من أعماله القديمة التي يعشقها الجمهور.

وكانت آخر أعمال مجد هو ألبوم "بشواتى"، الذى تعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ويضم قرابة 10 أغانى، بالنسبة أغنية أغنية بشواتى، كلمات صلاح عطية، ألحان وتوزيع أحمد بدوى، وستكون بطريقة Lyric Videos، بأفكار متطورة ومختلفة.

وكان أيضا مجد القاسم قد ظهر فى برنامج "بالخط العريض" مع الإعلامية إيمان أبو طالب على قناة الحياة وكشف أنه، أنه كان يتمنى أن يغنى أغنية أهل كايرو بدلا من الفنان حسين الجسمى.

وتحدث مجد القاسم عن حياته العائلية وقال: أنا رجل محب للمنزل والعائلة ولا أخرج كثيرا ولا يستهويني الجلوس في الكافيهات، مشيرا إلى أن ابنه مؤيد يعزف الجيتار ويعد نجما في جامعته، وتحدث أيضاً عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله للقاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله.