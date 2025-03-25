شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمي: أحمد العوضي نجم ناجح ومتعاون وسعيدة بالعمل معه لثاني مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة كارولين عزمي عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنان أحمد العوضي للمرة الثانية، مشيدة بموهبته واجتهاده في العمل، وأكدت أنه ليس فقط نجمًا ناجحًا، بل يتمتع أيضًا بروح التعاون، حيث يدعم زملاءه في العمل، ولا يتصف بالأنانية، إلى جانب خفة ظله وتواضعه في كواليس التصوير.

وأضافت كارولين لـ"الخليج 365" أنها تتأنى في اختيار أدوارها، حيث تتلقى العديد من العروض لكنها تحرص على انتقاء الأدوار التي تناسبها وتضيف إلى مسيرتها الفنية، مشددة على أهمية التطور المستمر واختيار الشخصيات التي تختلف عن سابقاتها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

أبطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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