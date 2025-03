طرح بوستر "The Last of Us".. وبيدرو باسكال يعد بموسم "مليء بالمفاجآت"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت شبكة HBO بوسترًا دعائيًا جديدًا للموسم الثاني من مسلسل The Last of Us، و ظهر فيه النجمان بيدرو باسكال وبيلا رامزي، التي بدت مسلحة في صورة تعكس أجواء التوتر والتشويق المنتظرة. وعلّق باسكال على الموسم الجديد قائلًا: "يكسر القلب... المنتجون التنفيذيون لهذا العرض مجانين"، ما يعكس حجم الدراما القادمة.

الموسم الثاني، الذي يبدأ عرضه في 13 نيسان المقبل، سيتكوّن من 7 حلقات فقط. وأكد باسكال انتهاءه من تصوير مشاهده، مشيرًا إلى أن الموسم سيحمل تطورات مثيرة وأحداثًا غير متوقعة.

