ظهور حفيد الراحل محمود الجندي في مسلسل "عايشة الدور" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - في مفاجأة لمحبي الممثل المصري الراحل محمود الجندي، ظهر خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عايشة الدور، حفيده إسماعيل أحمد الجندي حيث لفت الأنظار بظهوره الجديد، مجسدًا شخصية صديق "كارما" ابنة البطلة، اللافت أن إسماعيل بدأ مشواره الفني منذ الطفولة، لكن هذه المرة، حضوره جاء بنضج أكبر في مرحلة شبابية تؤهله للعب أدوار أكثر تعقيدًا، بعد مشاركاته في نيللي وشريهان، الكبير أوي 6، وفضل ونعمة.
عايشة الدور يتناول قصة امرأة مطلقة تعيد بناء حياتها من جديد، من خلال العودة إلى الدراسة الجامعية، وسط تحديات اجتماعية وعائلية.
المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وبطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، وأميرة أديب.
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