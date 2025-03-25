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ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد الأم، شاركت الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار متابعيها لحظات عائلية دافئة من خلال مجموعة صور جمعتها بوالدتها وشقيقتها، وظهرت الثلاثة بإطلالة موحّدة بالأبيض، ما أضفى على المشهد لمسة من النقاء والرقي.
الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي، لاقت تفاعلاً واسعاً من محبيها، الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال العائلة وبساطة المشهد، ووجّهوا التهاني لوالدة ليال في هذا اليوم المميز.
ليال أرفقت الصور برسالة مؤثرة تحتفي فيها بروح الأمومة كاتبة باللغة الإنغليزية " أمي مع قلوب حمراء " ، مؤكدة أن وجود والدتها في حياتها هو الدفء الحقيقي، وأن علاقتها بشقيقتها تحمل من المحبة ما يصعب وصفه.
كانت هذه تفاصيل خبر ليال الإختيار تحتفل بعيد الأم بإطلالة بيضاء مميزة مع والدتها وشقيقتها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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