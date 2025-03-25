شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عماد يكتب: موسيقى الراب من المحلية للعالمية.. وأبيوسف ومروان موسى كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الموسم الرمضاني الحالي 2025، مشاركة عدد كبير من مطربي الراب أمام الكاميرات ووسط نجوم كبار، وسرعان ما لقوا نجاحاً كبيراً وحققوا شعبية ضخمة وسط الجماهير، ليضيفوا إلى أرضيتهم الكبيرة من الجماهير في عالم الراب شريحة جديدة من جماهير الدراما، منهم مطرب الراب أبيوسف وكزبرة في مسلسل الغاوي، وفيلكس في ولاد الشمس.

وبالعودة إلى سنوات ليست بالبعيدة، كان مطربو الراب يعانون من الترويج لأنفسهم واكتساب شريحة جديدة من الجماهير، فدائماً ما كانوا يهاجمون على بعض أغانيهم، حتى نجحنا بشكل تدريجي في كسب أرضية وشعبية أكبر، عن طريق تنظيم جولات منظمة ومخاطبة كل شخص باللغة التي يفهمها، وكانت الانطلاق في عام 2020 بعد أن نجح المطرب مروان موسى في تصدير ألبومه "فلوريدا" آنذاك للعالمية بتنظيم ألبوم متكامل يخاطب عشاق الراب في مصر والوطن العربي، حيث روج للألبوم بشكل مختلف عن السابق، وتمت الاستعانة خلالها بالفنان أشرف عبد الباقي، في التيزر الشخصي للألبوم، وهو ما نجحنا من خلاله بتغيير مفهوم الراب في مصر والظهور بشكل أكثر تنظيماً.

ومن ثم بعد النجاح الكبير الذي حققه مروان موسى في ألبومه فلوريداً، انتقلت الخطوات الناجحة والتنظيمية تلك إلى مطرب الراب عفروتو، في أغنيته "انتو أعدائي" للظهور بشكل مختلف عن طريق "رقص مال" الذي ضم كلا من مروان موسى وعفروتو والضبع وكريم أنزو ويونيو، لينجح الراب في كسب شريحة جديدة من عشاق الموسيقي والراب.

وسرعان ما انتقلت المراحل التنظيمية وظهور الرابر بشكل أكثر تنظيماً في المشاركة بالإعلانات الضخمة والاستعانة بهم في الحملات الترويجية الكبرى عبر شاشات التليفزيون ليتحولوا إلى نجوم مجتمع وليس فقط نجوم راب، وحقق معظمهم الكثير من الجوائز في عالم الموسيقى، ومشاهدتهم في حفلات موسيقية في أوروبا وأمريكا، بعد أن كانوا يواجهون صعوبات في إقامة حفلات داخل مصر.

ولم تتوقف مراحل تطوير موسيقى الراب تنظيمياً فقط، وامتدت إلى الاتفاقيات المتبادلة مع نقابة الموسيقيين وتذليل الصعاب أمام المطربين الذي كانوا يواجهون أزمات طاحنة مع النقابة، ليتحول الراب إلى موسيقى مثلها مع البوب داخل النقابة.

ومن العقوبات التي كانت تواجه مطربي الراب في إقامة حفلات تجمع بضعه المئات، إلى الحفلات الأوروبية التي ينتظرها الآلاف في ثقافات مختلفة وغريبة في دول تبعد آلاف الكيلو مترات، وأصبح الراب المصري أحد أكثر الموسيقي تأثيرا في العالم بعد السير على خطوات منظمة ومحددة.