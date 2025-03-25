شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 24.. الإرهابيون يقتلون الجارحى كبير المطاريد والان مع تفاصيل الخبر

صعد الجارحي كبير المطاريد إلى الجبل ليلاً، بعد زيارته لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" في القصر، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، وعند صعوده كان الإرهابيون يترصدون له وأطلقوا النار عليه حتى لفظ أنفاسه، كما أطلقوا النار على كل المطاريد ووماتوا جميعاً.

وكشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لابنته صفا "هاجر الشرنوبي" القصر، وتوسلت إليه أن يظل في القصر، ولا يصعد للجبل خوفاً عليه، خاصة بعدما رأت لومة "يارا قاسم" في منامها أن الإرهابيين قتلوه، ولكن أكد لها الجارحي ضرورة صعوده للجبل، وأن قدره سيراه في أي مكان.

قرر حكيم باشا "مصطفى شعبان" أن يحول الأموال إلى بيتكوين، كما نصحه ابن عمه ياسين "ميدو عادل"، وذلك خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، فطلب من ياسين أن يفتح له حساب على الفور، وسأله عن الشخص المسئول عنه في مصر، وبالفعل ذهب ياسين ليفتح الحساب، وتواصل حكيم مع الشخص المسئول وطلب مقابلته في المزرعة ليلاً.

كشفت الحلقة 24 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ذهب الجارحي كبير المطاريد لرضوان "أحمد صادق" ليقرأ معه القرآن، وبعد أن انتهوا كشف له أنه يشعر بأن أجله قد أقترب، وقام بتوصيته بعض الوصايا منها أن يقوم بالتسبيح له، وأن يدعو له ويدفن بجواره.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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