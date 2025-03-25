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فهد البطل الحلقة 24 .. فهد يحضر مراسم دفن أمه

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فهد البطل الحلقة 24 .. فهد يحضر مراسم دفن أمه

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل فهد البطل طلب فهد من البكاروة العائلة التي تقف وراءه حالياً أنه سيحضر مراسم دفن أمه، ولن يغادر للصعيد تاركاً المراسم وبالفعل فعل ذلك.

 

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل


مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر وآخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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