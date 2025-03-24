شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، لقاء جمع بين "ثراء جبيل – نهال" مع "محمد شاهين – وسام" وتحدث الأولى مع الثاني عن محاولة تحسين علاقتها مع "أحمد السعدني – طارق" ليرد وسام عليها بأنه يعاني مشاكل كثيرة مع "أمينة خليل – نيللي" في محاولة لتوريط نيللي في مشاكل جديدة.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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