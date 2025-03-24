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الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق

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  • الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق 1/4
  • الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق 2/4
  • الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق 3/4
  • الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية.. نهال تستعين بـوسام لتحسين علاقتها مع طارق 4/4

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2025، لقاء جمع بين "ثراء جبيل – نهال" مع "محمد شاهين – وسام" وتحدث الأولى مع الثاني عن محاولة تحسين علاقتها مع "أحمد السعدني – طارق" ليرد وسام عليها بأنه يعاني مشاكل كثيرة مع "أمينة خليل – نيللي" في محاولة لتوريط نيللي في مشاكل جديدة.

مواعيد العرض والإعادة
يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسية
يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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