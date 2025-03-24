شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24.. رقية تمنع يوسف من مساعدة ليل والان مع تفاصيل الخبر

تعرض يوسف (خالد سليم) لصدمة كبيرة بعد وصول خبر القبض على طليقته ليل (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث انتفض وقرر الذهاب لها في القسم، خاصة أنها والدة بناته، كما أنه لا يصدق أنها تسرق من الأساس، ولكن زوجته رقية (نيكول سابا) منعته وأجبرته على عدم الذهاب وإلا ستعتبر أنه لا يحبها ويبحث عن الوقوف بجانب عدوتها.

وفى نفس الوقت، ترفض رقية تكليف يوسف المحامي الخاص به لمساعدة ليل في القضية، ويرضخ يوسف في النهاية لأوامر زوجته رقية، رغم محاولات كاريمان (انجي كيوان) اقناع يوسف بما يفكر فيه، ولكن يوسف في النهاية يؤكد أن ما قالته زوجته رقية هو الصواب، ويذهب لوالده عبد العزيز (صلاح عبد الله) الذي يقنعه هو الآخر بعدم التدخل في الأمر.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 24 بدأت بالقبض على ليل (ياسمين عبد العزيز) بتهمة سرقة خاتم الماس من أحلام الصفدى (إلهام وجدى) وذلك بعدما قدمت الأخيرة بلاغاً ضد ليل تتهما بسرقة الخاتم الخاص بها رغم أن أحلام أعطت ليل الخاتم ضمن أجرها عن تغيير ديكورات شقتها إلا أن هناك أمر ما غير معلوم في هذه القصة.

تنكر ليل في النيابة سرقة الخاتم أنها حصلت عليه كهدية من أحلام بسبب مجهودها في تغيير ديكورات شقتها، وتطلب ليل مواجهة أحلام التي تحضر بالفعل إلى قسم الشرطة وتتعرف على الخاتم وتواجه ليل بأنها فتحت لها بيتها وآمنت لها على أموالها وفى النهاية تسرقها، وسط ذهول وصدمة من ليل التي تشعر بالظلم والافتراء لأنها لم تسرق الخاتم.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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