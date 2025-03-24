شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطور الأحداث.. رسائل قوية من الجمهور لأبطال مسلسل "الغاوى" والان مع تفاصيل الخبر

تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد أحداث الحلقة الـ9 من مسلسل الغاوي، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي.

ووجه المتابعون رسائل قوية لأبطال العمل، بعدما شهدت الأحداث تطورًا كبيرًا، وذلك بعدما عثر مكي على الساعة وأنقذه المعلم راجح، ولكن يغدر به ويأخذ منه الساعة ويتوفى ابن شقيقته.

وجاءت تعليقات المتابعين من بينها: "شمس طلع أوعر منهم كلهم بس خسر أهم حاجة للأسف، بجد اتصدمت".

وأشاد متابع بأداء مكي، قائلًا: "المعلم راجح طلع واطي بس شمس حدق كان واخد الألماس من الساعة بس ابن أخته كان ميت لأن الخواجة زقه على الأرض".

وعلق أخرى: "ما هو أخد الساعة يا شمس والتعب راح على الفاضي".

وعلقت متابعة: "خلي بالك أنا فرحت لما راجح ضم معاك وحسيت إن الدنيا لسه بخير، وإن العزوة حلوة، بس صدقني الخذلان طعمه مر أوي، بس أحلى رجالة اللي باقيين على العهد، ويا رب الولد يكون لسه عايش".

وقالت أخرى: "صبحي مش هيسيبهم في حالهم بعد اللي حصل ده، بس إيه مشاهد الأكشن دي؟!

وكنت متأكدة إن راجح هيعمل كده مع شمس وياخد منه الساعة برده علشان قيمتها والخواجة خسر الكارت اللي مسكه على شمس وللأسف كان يونس، ومع ذلك لسه مصمم بس نأبهم كلهم طلع على شونة".

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي خلال 15 حلقة ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب وتتعرض عائشة بن أحمد للخطف في إحدى قرى الصعيد لتبدأ معها الأحداث والعديد من الصراعات.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد في أول تعاون يجمع بين الثنائي، بالإضافة إلى كل من عمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومحمد لطفي وولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة ومن إخراج ماندو العدل.

مواعيد عرض مسلسل "الغاوي"

يُعرض مسلسل "الغاوي" عبر قناة ON، في تمام الساعة 7:15 مساء، ويعاد على القناة نفسها في تمام الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

بينما يُعرض المسلسل على قناة ON دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة ستكون في تمام الساعة 7:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية في تمام الساعة 3 مساء.

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تعليقات الجمهور



تعليقات الجمهور



رسائل قوية من الجمهور لأبطال مسلسل الغاوي