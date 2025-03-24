شكرا لقرائتكم خبر عن "النور" عنوان الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل لام شمسية، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني 2025، بعنوان "النور"، بالإضافة إلى رسالة توعوية من القائمين على المسلسل بضرورة الإشراف العائلي لمشاهدة تلك الحلقات.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 9 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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