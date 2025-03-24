شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعيا بحضور مصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

أقامت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، وذلك بأحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.

وفي تصريحات صحفية قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن إقامة حفل إفطار فى شهر رمضان المبارك تحرص عليه النقابة كل عام وذلك حرصًا من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضائها جميع المناسبات وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.

وأثنى الحضور عقب حفل الافطار وسط أجواء رمضانية مميزة، تعكس تعزيز روح التعاون والانتماء بين الزملاء، من خلال لقاء موسع جمع بين أعضاء نقابة المهن الموسيقيين بالدور الهام الذى يقوده نقيب الموسيقيين بمختلف المحافظات فى خدمة المجتمع الموسيقي .

وشهد حفل أفطار نقابة المهن الموسيقية حضور عدد من الشخصيات والضيوف، منهم أسرة الراحل حماده أبو اليزيد، وأسرة المرحوم عمرو شيحة، كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين الفنان حلمى عبد الباقى والدكتور محمد عبد الله وعاطف إمام وخالد بيومي وأحمد العيسوى ومنصور هندى ومحمد صبحي وعلاء سلامة وعلي الشريعي وايمن أمين.



نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعي بحضور مصطفى كامل



حفل إفطار جماعي بحضور مصطفى كامل



حفل إفطار نقابة الموسيقيين



حضور كبير



نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعي بحضور مصطفى كامل



افطار النقابة



حفل إفطار جماعي



مصطفى كامل



حفل إفطار النقابة