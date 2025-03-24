شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوي مخرج لام شمسية: محمد شاهين ممثل كبير وشجاع والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية، خلال لايف جمعه بالسيناريست مريم نعوم، إن مسلسل مسلسل لام شمسية موضوعه حساس و"ماكنش ينفع يتعمل في وقت قليل ومحمد شاهين ممثل كبير وشجاع".

فيما قالت مريم نعوم، إن المسلسل ليس قصة حقيقية ولكن هو واقع حقيقي، وكل فريق العمل تدرب على التعامل مع الأطفال والحفاظ على سلامتهم داخل العمل.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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