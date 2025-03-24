شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 10.. أيمن يكشف سر عايشة وأنها وراء الجوابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ أيمن "أحمد عصام السيد" خلال الحلقة العاشرة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، عايشة "دنيا سمير غانم"، بأنها هى التى أرسلت الجوابات لأهلهم لأن نسمة "أميرة أديب" لا تستطيع الكتابة باللغة العربية، كما شكرها على الجواب لأنه حسن علاقته بوالده، وطلب منها أن تأتى معهم رحلة أسوان.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال ونانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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