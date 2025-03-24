شكرا لقرائتكم خبر عن مريم نعوم سيناريست لام شمسية: مشاكلنا الاجتماعية موجودة في كل الطبقات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية، خلال لايف جمعه بالسيناريست مريم نعوم، ردًا على أسئلة الجمهور حول اختيار الطبقة الاجتماعية التي يعيش فيها الطفل يوسف في مسلسل لام شمسية، إن الطبقة الاجتماعية لأسرة يوسف هي فوق المتوسطة وهو ما يمنح مساحة أكبر للاشتباك مع الشخصيات بشكل أوسع ونصل لتعقيدات خاصة وأن الطبقة المتوسطة هي رمانة ميزان المجتمعات.

فيما قالت مريم نعوم، اختيارنا لهذه الطبقة مش علشان نقول أن ظروفكوا أحسن فانتوا بعيد عن الموضوع ده لا مشاكلنا المجتمعي موجودة في كل الطبقات والطبقة فوق المتوسطة والمتعلمة ليست معصومة من التعرض لنفس المشكلات التي يناقشها المسلسل.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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